1530 Seagrape Way

Amenities
DRASTICALLY REDUCED!
TWO STORY, CORNER, POOL HOME ON THE LAKE HAS 3 BEDROOM 2.5 BATH HOME INCLUDES AN OFFICE/LOFT, WOOD AND TILE FLOORING THROUGHOUT AND A LARGE MASTER SUITE GROUND LEVEL.
FABULOUS OPEN, AIRY, AND BRIGHT LIVING ROOM, DINING ROOM OVERLOOKING AT THE POOL AND LAKE MELISSA.
ISLAND KITCHEN WITH PANTRY, STACK ABLE WASHER & DRYER. TWO CAR GARAGE. SECURITY 24/7 PATROL.
SPECTACULAR CLUB HOUSE THAT INCLUDES AN OLYMPIC SIZE HEATED POOL, HOT TUB, FULL SERVICE GYM, TENNIS COURTS, BASKET BALL, SOCIAL ROOM AND A PLAYGROUND. RIDE YOUR BIKE TO THE BEACH AND DRIVE JUST MINUTES TO RESTAURANTS, SHOPPING, AND MAJOR HIGHWAYS.