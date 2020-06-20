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Davie, FL
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1524 Whitehall Dr
Last updated May 19 2020 at 9:05 PM

1524 Whitehall Dr

1524 White Hall Drive · (954) 804-3149
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Location

1524 White Hall Drive, Davie, FL 33324
Pine Island Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 105 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1524 Whitehall Dr have any available units?
1524 Whitehall Dr has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1524 Whitehall Dr have?
Some of 1524 Whitehall Dr's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1524 Whitehall Dr currently offering any rent specials?
1524 Whitehall Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 1524 Whitehall Dr pet-friendly?
No, 1524 Whitehall Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Davie.
Does 1524 Whitehall Dr offer parking?
Yes, 1524 Whitehall Dr does offer parking.
Does 1524 Whitehall Dr have units with washers and dryers?
Yes, 1524 Whitehall Dr offers units with in unit laundry.
Does 1524 Whitehall Dr have a pool?
No, 1524 Whitehall Dr does not have a pool.
Does 1524 Whitehall Dr have accessible units?
No, 1524 Whitehall Dr does not have accessible units.
Does 1524 Whitehall Dr have units with dishwashers?
Yes, 1524 Whitehall Dr has units with dishwashers.
Does 1524 Whitehall Dr have units with air conditioning?
No, 1524 Whitehall Dr does not have units with air conditioning.
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