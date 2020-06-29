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1865 MINTWOOD PL NW #6.
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1865 MINTWOOD PL NW #6
Last updated April 4 2020 at 6:47 AM

1865 MINTWOOD PL NW #6

1865 Mintwood Place Northwest · No Longer Available
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Location

1865 Mintwood Place Northwest, Washington, DC 20009
Adams Morgan

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

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Frequently Asked Questions

Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have any available units?
1865 MINTWOOD PL NW #6 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have?
Some of 1865 MINTWOOD PL NW #6's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1865 MINTWOOD PL NW #6 currently offering any rent specials?
1865 MINTWOOD PL NW #6 is not currently offering any rent specials.
Is 1865 MINTWOOD PL NW #6 pet-friendly?
No, 1865 MINTWOOD PL NW #6 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 offer parking?
Yes, 1865 MINTWOOD PL NW #6 offers parking.
Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have units with washers and dryers?
Yes, 1865 MINTWOOD PL NW #6 offers units with in unit laundry.
Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have a pool?
No, 1865 MINTWOOD PL NW #6 does not have a pool.
Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have accessible units?
No, 1865 MINTWOOD PL NW #6 does not have accessible units.
Does 1865 MINTWOOD PL NW #6 have units with dishwashers?
Yes, 1865 MINTWOOD PL NW #6 has units with dishwashers.

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