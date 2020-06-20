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3435 REBECCA LANE UNIT #G
Last updated June 20 2020 at 10:08 AM

3435 REBECCA LANE UNIT #G

3435 Rebecca Lane · (719) 659-6420
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Location

3435 Rebecca Lane, Colorado Springs, CO 80917
Palmer Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 3435 REBECCA LANE UNIT #G · Avail. now

$1,345

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2 Bed · 1 Bath · 862 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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pool
NEWLY RENOVATED 2 BEDROOM/ 1 BATH CONDO - UTILITIES INCLUDED - LOVELY UPDATED AND READY TO MOVE IN!
THIS UPPER LEVEL UNIT HAS 2 BEDROOMS AND 1 BATH
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ENJOY NICE EVENINGS OUTSIDE ON YOUR DECK

THE HOA TAKES CARE OF THE COMMON AREA AND THE CONDO COMES WITH ASSIGNED PARKING

THERE IS A COMMON LAUNDRY AREA RIGHT AROUND THE CORNER - NO HOOKUPS IN THE CONDO!
ALL UTILITIES ARE INCLUDED IN THE RENT!

THIS LOVELY HOME IS LOCATED VERY CLOSE TO PALMER PARK

A SMALL DOG UP TO 20 LBS OR UP TO 2 CATS ON APPROVAL WITH A $400.00 PET DEPOSIT PER PET

QUALIFICATIONS TO RENT THIS HOME ARE A CREDIT OF 650, A CLEAR BACKGROUND AND 3 TIMES THE INCOME VS THE RENT

NO SMOKING OF ANY KIND ALLOWED AT THE PROPERTY

VISIT CRYSTALPPM. COM FOR ALL DETAILS, PICTURES, A VIDEO TOUR OF THE HOME AND TO APPLY.
CONTACT ISABEL@CRYSTALPPM.COM TO INQUIRE

(RLNE5815968)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have any available units?
3435 REBECCA LANE UNIT #G has a unit available for $1,345 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Colorado Springs, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Colorado Springs Rent Report.
What amenities does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have?
Some of 3435 REBECCA LANE UNIT #G's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3435 REBECCA LANE UNIT #G currently offering any rent specials?
3435 REBECCA LANE UNIT #G isn't currently offering any rent specials.
Is 3435 REBECCA LANE UNIT #G pet-friendly?
Yes, 3435 REBECCA LANE UNIT #G is pet friendly.
Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G offer parking?
Yes, 3435 REBECCA LANE UNIT #G does offer parking.
Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have units with washers and dryers?
No, 3435 REBECCA LANE UNIT #G does not offer units with in unit laundry.
Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have a pool?
Yes, 3435 REBECCA LANE UNIT #G has a pool.
Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have accessible units?
No, 3435 REBECCA LANE UNIT #G does not have accessible units.
Does 3435 REBECCA LANE UNIT #G have units with dishwashers?
No, 3435 REBECCA LANE UNIT #G does not have units with dishwashers.
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