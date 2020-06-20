3435 REBECCA LANE UNIT #G

Amenities
NEWLY RENOVATED 2 BEDROOM/ 1 BATH CONDO - UTILITIES INCLUDED - LOVELY UPDATED AND READY TO MOVE IN!
THIS UPPER LEVEL UNIT HAS 2 BEDROOMS AND 1 BATH
THE SPACIOUS LIVING ROOM WITH BRAND NEW CARPET AND CEILING FAN FLOWS INTO A BEAUTIFUL KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, WHITE CABINETS AND BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES - THE WIDE PLANK FLOOR AND THE WOODEN CEILING WITH CAN LIGHTING COMPLETE THE MODERN LOOK
BOTH BEDROOMS HAVE BRAND NEW CARPET AND GORGEOUS BARN DOOR STYLE CLOSETS AND THE NICELY REDONE BATHROOM WITH NEW VANITY AND A BATH TUB TO RELAX IN IS JUST OFF THE HALL
ENJOY NICE EVENINGS OUTSIDE ON YOUR DECK
THE HOA TAKES CARE OF THE COMMON AREA AND THE CONDO COMES WITH ASSIGNED PARKING
THERE IS A COMMON LAUNDRY AREA RIGHT AROUND THE CORNER - NO HOOKUPS IN THE CONDO!
ALL UTILITIES ARE INCLUDED IN THE RENT!
THIS LOVELY HOME IS LOCATED VERY CLOSE TO PALMER PARK
A SMALL DOG UP TO 20 LBS OR UP TO 2 CATS ON APPROVAL WITH A $400.00 PET DEPOSIT PER PET
QUALIFICATIONS TO RENT THIS HOME ARE A CREDIT OF 650, A CLEAR BACKGROUND AND 3 TIMES THE INCOME VS THE RENT
NO SMOKING OF ANY KIND ALLOWED AT THE PROPERTY
VISIT CRYSTALPPM. COM FOR ALL DETAILS, PICTURES, A VIDEO TOUR OF THE HOME AND TO APPLY.
CONTACT ISABEL@CRYSTALPPM.COM TO INQUIRE
(RLNE5815968)