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6262 DOROTHY STREET
Last updated July 30 2019 at 9:54 AM

6262 DOROTHY STREET

6262 Dorothy Drive · No Longer Available
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Location

6262 Dorothy Drive, San Diego, CA 92115
College East

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
air conditioning
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
6262 DOROTHY STREET Available 08/01/19 *JUST REDUCED!!! BEAUTIFUL 5 BEDROOM 3 BATHROOM HOUSE WALKABLE TO SDSU* - LARGE AND SPACIOUS 5 BEDROOM COLLEGE AREA HOME. WALK A FEW BLOCKS WEST AND YOUR AT THE ENTRANCE TO SAN DIEGO STATE UNIVERSITY. THIS HOME HAS EVERYTHING YOU'LL WANT! LIVING ROOM BRANCHES OFF TO 5 BEDROOMS WITH 3 BATHROOMS AND PLENTY OF PRIVACY. NEW CARPET AND PAINT THROUGH OUT WITH FIREPLACE AND AIR CONDITIONING. UPDATED KITCHEN COMES WITH ALL APPLIANCES AND OPENS UP TO LARGE FENCED BACKYARD. YARD HAS NEW PATIO AND IS FRESHLY LANDSCAPED, PLENTY OF ROOM TO BBQ OR ENTERTAIN. NEWLY PAINTED EXTERIOR WITH DETACHED 2 CAR GARAGE WITH DRIVEWAY PROVIDES PLENTY OF PARKING FOR ALL OCCUPANTS. COME TAKE A LOOK THIS GEM WILL GO QUICKLY!

(RLNE4969975)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6262 DOROTHY STREET have any available units?
6262 DOROTHY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 6262 DOROTHY STREET have?
Some of 6262 DOROTHY STREET's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6262 DOROTHY STREET currently offering any rent specials?
6262 DOROTHY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 6262 DOROTHY STREET pet-friendly?
No, 6262 DOROTHY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 6262 DOROTHY STREET offer parking?
Yes, 6262 DOROTHY STREET offers parking.
Does 6262 DOROTHY STREET have units with washers and dryers?
No, 6262 DOROTHY STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 6262 DOROTHY STREET have a pool?
No, 6262 DOROTHY STREET does not have a pool.
Does 6262 DOROTHY STREET have accessible units?
No, 6262 DOROTHY STREET does not have accessible units.
Does 6262 DOROTHY STREET have units with dishwashers?
No, 6262 DOROTHY STREET does not have units with dishwashers.
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