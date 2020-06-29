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5757 Erlanger Street
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5757 Erlanger Street

5757 Erlanger Street · No Longer Available
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Location

5757 Erlanger Street, San Diego, CA 92122
University City

Amenities

patio / balcony
parking
pool
playground
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
tennis court
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COMMUNITY POOL, CHILDREN'S POOL, CLUBHOUSE IS INCLUDED. AS WELL AS TENNIS COURTS, AND PLAY GROUND.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5757 Erlanger Street have any available units?
5757 Erlanger Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 5757 Erlanger Street have?
Some of 5757 Erlanger Street's amenities include patio / balcony, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5757 Erlanger Street currently offering any rent specials?
5757 Erlanger Street is not currently offering any rent specials.
Is 5757 Erlanger Street pet-friendly?
No, 5757 Erlanger Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 5757 Erlanger Street offer parking?
Yes, 5757 Erlanger Street offers parking.
Does 5757 Erlanger Street have units with washers and dryers?
No, 5757 Erlanger Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5757 Erlanger Street have a pool?
Yes, 5757 Erlanger Street has a pool.
Does 5757 Erlanger Street have accessible units?
No, 5757 Erlanger Street does not have accessible units.
Does 5757 Erlanger Street have units with dishwashers?
No, 5757 Erlanger Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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