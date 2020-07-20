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8833 AZUL Circle
Last updated June 26 2019 at 6:15 AM

8833 AZUL Circle

8833 Azul Circle · No Longer Available
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Location

8833 Azul Circle, Los Angeles, CA 91304
West Hills

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dog park
parking
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8833 AZUL Circle have any available units?
8833 AZUL Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8833 AZUL Circle have?
Some of 8833 AZUL Circle's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8833 AZUL Circle currently offering any rent specials?
8833 AZUL Circle is not currently offering any rent specials.
Is 8833 AZUL Circle pet-friendly?
Yes, 8833 AZUL Circle is pet friendly.
Does 8833 AZUL Circle offer parking?
Yes, 8833 AZUL Circle offers parking.
Does 8833 AZUL Circle have units with washers and dryers?
No, 8833 AZUL Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 8833 AZUL Circle have a pool?
No, 8833 AZUL Circle does not have a pool.
Does 8833 AZUL Circle have accessible units?
No, 8833 AZUL Circle does not have accessible units.
Does 8833 AZUL Circle have units with dishwashers?
Yes, 8833 AZUL Circle has units with dishwashers.
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