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Los Angeles, CA
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8620 S GRAMERCY Place
Last updated November 1 2019 at 10:33 AM

8620 S GRAMERCY Place

8620 S Gramercy Pl · No Longer Available
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Location

8620 S Gramercy Pl, Los Angeles, CA 90047
Congress Southwest

Amenities

on-site laundry
granite counters
parking
recently renovated
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
granite counters
range
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
BEAUTIFUL WELL MAINTAINED CORNER LOT HOME WITH LOTS OF UPGRADES THROUGHOUT. NEW PAINT, NEW WINDOW COVERS, UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, LOTS OF CABINET SPACE AND NEW APPLIANCES. LAUNDRY ROOM WITH PLENTY OF STORAGE SPACE. A HUGH PRIVATE LIVING ROOM WITH A FIREPLACE AND A PANORAMIC FRONT WINDOW VIEW THAT CAPTURES THE BEAUTY OF SUNLIGHT THROUGHOUT THE DAY. A LARGE FORMAL DINING ROOM OFF THE KITCHEN, NEXT TO A LARGE FAMILY ROOM OVERLOOKING THE BACKYARD. THIS HOME HAS 3 SPACIOUS BEDROOMS, WITH A STEP DOWN MASTER SUITE AND AN ATTACHED 3/4 BATHROOM. SO MUCH OF THE ORIGINAL AMENITIES THROUGHOUT THIS HOMES HAS BEEN SO WELL CARED FOR BY THE OWNER, IT COMPLIMENTS TODAY'S' UPGRADES. THIS HOME IS A MUCH SEE FOR THAT SPECIAL OCCUPANT THAT WILL APPRECIATE IT AS MUCH AS THE OWNER HAS OVER THE YEARS. THIS PROPERTY IS CLOSE TO LAX, THE NEW SPORTS STADIUM CURRENTLY BEING CONSTRUCTED AND ALL TYPES OF SHOPPING AND TRANSPORTATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8620 S GRAMERCY Place have any available units?
8620 S GRAMERCY Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8620 S GRAMERCY Place have?
Some of 8620 S GRAMERCY Place's amenities include on-site laundry, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8620 S GRAMERCY Place currently offering any rent specials?
8620 S GRAMERCY Place is not currently offering any rent specials.
Is 8620 S GRAMERCY Place pet-friendly?
No, 8620 S GRAMERCY Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8620 S GRAMERCY Place offer parking?
Yes, 8620 S GRAMERCY Place offers parking.
Does 8620 S GRAMERCY Place have units with washers and dryers?
No, 8620 S GRAMERCY Place does not offer units with in unit laundry.
Does 8620 S GRAMERCY Place have a pool?
No, 8620 S GRAMERCY Place does not have a pool.
Does 8620 S GRAMERCY Place have accessible units?
No, 8620 S GRAMERCY Place does not have accessible units.
Does 8620 S GRAMERCY Place have units with dishwashers?
No, 8620 S GRAMERCY Place does not have units with dishwashers.
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