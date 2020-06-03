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8152 Billowvista Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8152 Billowvista Drive

8152 Billowvista Drive · No Longer Available
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Location

8152 Billowvista Drive, Los Angeles, CA 90293
Westchester-Playa Del Rey

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
game room
bbq/grill
garage
REMODELED, BRIGHT & SPACIOUS, ENTERTAINERS HOME ON THE BLUFFS W/ AMAZIJNG OUTDOOR SPACE & VIEWS! - PROPERTY DETAILS:
3BR/3.5BA + DETACHED STUDIO
APPROX. 3400 SQ FT
2-CAR GARAGE
MULTI-TIERED YARD, 800 SQ FT DECK W/ JACUZZI, BBQ & FURNITURE OFF MAIN LIVING AREA & LARGE BALCONY OFF MASTER
FANTASTIC, BRIGHT TOP FLOOR LIVING SPACE W/ FIREPLACE, DINING AREA & FANTASTIC VIEWS
2ND LIVING AREA/GAME ROOM ON LOWER LEVEL OFF MASTER
SPACIOUS KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS, ALL APPLIANCES & EAT-IN DINETTE
2 MASTER SUITES ON EACH FLOOR (1ST MASTER W/ WALK-IN CLOSET, ATTACHED BATH & DIRECT ACCESS TO MAIN DECK
* 2ND, MAIN MASTER SUITE W/ GRAND WALK-IN CLOSET W/ LAUNDRY & LUXURIOUS MASTER BATH W/ ONYX COUNTERS & LARGE SHOWER
LARGE 3RD BEDROOM W/ BAY WINDOW & WALL CLOSET
LAUNDRY ON EACH FLOOR
BEAUTIFUL HARDWOOD THROUGHOUT & TILE (KITCHEN & BATHS)
GARDENER PD
1 YEAR MINIMUM
NONSMOKING ONLY

***AVAILABLE NOW***
SHOWN BY APPT ONLY

NOTE: PROPERTY IS LISTED AS A 4 BEDROOM THAT INCLUDES DETACHED 600 SQ FT STUDIO FOR $8200/MONTH WHICH CAN BE SUBLEASED AT YOUR DISCRETION

(RLNE3616619)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8152 Billowvista Drive have any available units?
8152 Billowvista Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8152 Billowvista Drive have?
Some of 8152 Billowvista Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8152 Billowvista Drive currently offering any rent specials?
8152 Billowvista Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8152 Billowvista Drive pet-friendly?
No, 8152 Billowvista Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8152 Billowvista Drive offer parking?
Yes, 8152 Billowvista Drive offers parking.
Does 8152 Billowvista Drive have units with washers and dryers?
No, 8152 Billowvista Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8152 Billowvista Drive have a pool?
No, 8152 Billowvista Drive does not have a pool.
Does 8152 Billowvista Drive have accessible units?
No, 8152 Billowvista Drive does not have accessible units.
Does 8152 Billowvista Drive have units with dishwashers?
No, 8152 Billowvista Drive does not have units with dishwashers.
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