8152 Billowvista Drive

Amenities
REMODELED, BRIGHT & SPACIOUS, ENTERTAINERS HOME ON THE BLUFFS W/ AMAZIJNG OUTDOOR SPACE & VIEWS! - PROPERTY DETAILS:
3BR/3.5BA + DETACHED STUDIO
APPROX. 3400 SQ FT
2-CAR GARAGE
MULTI-TIERED YARD, 800 SQ FT DECK W/ JACUZZI, BBQ & FURNITURE OFF MAIN LIVING AREA & LARGE BALCONY OFF MASTER
FANTASTIC, BRIGHT TOP FLOOR LIVING SPACE W/ FIREPLACE, DINING AREA & FANTASTIC VIEWS
2ND LIVING AREA/GAME ROOM ON LOWER LEVEL OFF MASTER
SPACIOUS KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS, ALL APPLIANCES & EAT-IN DINETTE
2 MASTER SUITES ON EACH FLOOR (1ST MASTER W/ WALK-IN CLOSET, ATTACHED BATH & DIRECT ACCESS TO MAIN DECK
* 2ND, MAIN MASTER SUITE W/ GRAND WALK-IN CLOSET W/ LAUNDRY & LUXURIOUS MASTER BATH W/ ONYX COUNTERS & LARGE SHOWER
LARGE 3RD BEDROOM W/ BAY WINDOW & WALL CLOSET
LAUNDRY ON EACH FLOOR
BEAUTIFUL HARDWOOD THROUGHOUT & TILE (KITCHEN & BATHS)
GARDENER PD
1 YEAR MINIMUM
NONSMOKING ONLY
***AVAILABLE NOW***
SHOWN BY APPT ONLY
NOTE: PROPERTY IS LISTED AS A 4 BEDROOM THAT INCLUDES DETACHED 600 SQ FT STUDIO FOR $8200/MONTH WHICH CAN BE SUBLEASED AT YOUR DISCRETION
(RLNE3616619)