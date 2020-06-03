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7768 Cherrystone Ave
Last updated March 11 2020 at 11:31 AM

7768 Cherrystone Ave

7768 Cherrystone Avenue · No Longer Available
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Location

7768 Cherrystone Avenue, Los Angeles, CA 91402
Panorama City

Amenities

w/d hookup
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
House for lease, Wood Flr, Central AC, Garage - Property Id: 224997

PLEASE READ THIS BEFORE CALLING
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TENANT PAYS ALL UTILITIES

818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/224997
Property Id 224997

(RLNE5562868)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7768 Cherrystone Ave have any available units?
7768 Cherrystone Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 7768 Cherrystone Ave have?
Some of 7768 Cherrystone Ave's amenities include w/d hookup, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7768 Cherrystone Ave currently offering any rent specials?
7768 Cherrystone Ave is not currently offering any rent specials.
Is 7768 Cherrystone Ave pet-friendly?
Yes, 7768 Cherrystone Ave is pet friendly.
Does 7768 Cherrystone Ave offer parking?
Yes, 7768 Cherrystone Ave offers parking.
Does 7768 Cherrystone Ave have units with washers and dryers?
No, 7768 Cherrystone Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 7768 Cherrystone Ave have a pool?
No, 7768 Cherrystone Ave does not have a pool.
Does 7768 Cherrystone Ave have accessible units?
No, 7768 Cherrystone Ave does not have accessible units.
Does 7768 Cherrystone Ave have units with dishwashers?
No, 7768 Cherrystone Ave does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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