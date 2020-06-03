7768 Cherrystone Ave

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House for lease, Wood Flr, Central AC, Garage - Property Id: 224997
PLEASE READ THIS BEFORE CALLING
RENT IS $2500 TEMPORARILY BECAUSE LANDLORD IS BUILDING A BACKHOUSE FOR THE NEXT 4 MONTHS
AFTER CONSTRUCTION IS COMPLETE THE RENT WILL BE $2895
HOUSE HAS 3 BEDROOMS 2 BATHROOMS
WOOD LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
GRANITE COUNTER
GARAGE
STAINLESS STOVE & FRIDGE
WASHER DRYER HOOK UPS
ONE YEAR LEASE
ONE SMALL PET OK
TENANT PAYS ALL UTILITIES
818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/224997
Property Id 224997
(RLNE5562868)