All apartments in Los Angeles
Find more places like 737 W 31st Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
737 W 31st Street
Last updated May 26 2020 at 7:45 PM

737 W 31st Street

737 West 31st Street · (310) 897-5472
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Coastal San Pedro
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

737 West 31st Street, Los Angeles, CA 90731
Coastal San Pedro

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,295

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1275 sqft

Report This Listing

Amenities

w/d hookup
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
***JUST REDUCED***WONDERFUL VIEWS OF THE HARBOR AND OCEAN FROM THIS SPACIOUS 3 BEDROOM, 2 FULL BATH APARTMENT IN THE DESIRABLE POINT FERMIN NEIGHBORHOOD. PRIVATE 2-CAR TANDEM GARAGE WITH OPENER INCLUDED IN RENT. THE APARTMENT IS IN THE REAR BUILDING, WHICH WAS BUILT IN 1990, AND COMES WITH A STOVE, REFRIGERATOR AND DISHWASHER. MASTER BEDROOM SUITE WITH WALK-IN CLOSET AND LARGE PRIVATE BATH. LAUNDRY HOOK-UPS IN HALL, CLOSE TO BEDROOMS AND KITCHEN. NEW PLANK FLOORING THROUGHOUT AND NEW PAINT. ENJOY THE OCEAN BREEZES. CLOSE TO THE KOREAN BELL, POINT FERMIN PARK AND BEACHES. EASY ACCESS TO FREEWAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 737 W 31st Street have any available units?
737 W 31st Street has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 737 W 31st Street have?
Some of 737 W 31st Street's amenities include w/d hookup, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 737 W 31st Street currently offering any rent specials?
737 W 31st Street isn't currently offering any rent specials.
Is 737 W 31st Street pet-friendly?
No, 737 W 31st Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 737 W 31st Street offer parking?
Yes, 737 W 31st Street does offer parking.
Does 737 W 31st Street have units with washers and dryers?
No, 737 W 31st Street does not offer units with in unit laundry.
Does 737 W 31st Street have a pool?
No, 737 W 31st Street does not have a pool.
Does 737 W 31st Street have accessible units?
No, 737 W 31st Street does not have accessible units.
Does 737 W 31st Street have units with dishwashers?
Yes, 737 W 31st Street has units with dishwashers.
Have a question for 737 W 31st Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Alaya Hollywood
1714 N McCadden Pl
Los Angeles, CA 90028
Independence Plaza
8735 Independence Ave
Los Angeles, CA 91304
The CitiZen at Virgil Village
4150 Marathon St
Los Angeles, CA 90029
The Summit Apartments
7266 Franklin Ave
Los Angeles, CA 90046
La Corona Del Norte
21240 South Western Avenue
Los Angeles, CA 90501
IMT 5700
5700 Sepulveda Blvd
Los Angeles, CA 91411
Poinsettia Place
1640 North Poinsettia Place
Los Angeles, CA 90046
6521 Shirley Ave
6521 Shirley Avenue
Los Angeles, CA 91335

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity