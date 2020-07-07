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5901 VANALDEN Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5901 VANALDEN Avenue

5901 N Vanalden Ave · No Longer Available
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Location

5901 N Vanalden Ave, Los Angeles, CA 91356
Tarzana

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5901 VANALDEN Avenue have any available units?
5901 VANALDEN Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5901 VANALDEN Avenue have?
Some of 5901 VANALDEN Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5901 VANALDEN Avenue currently offering any rent specials?
5901 VANALDEN Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5901 VANALDEN Avenue pet-friendly?
No, 5901 VANALDEN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5901 VANALDEN Avenue offer parking?
Yes, 5901 VANALDEN Avenue offers parking.
Does 5901 VANALDEN Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 5901 VANALDEN Avenue offers units with in unit laundry.
Does 5901 VANALDEN Avenue have a pool?
No, 5901 VANALDEN Avenue does not have a pool.
Does 5901 VANALDEN Avenue have accessible units?
No, 5901 VANALDEN Avenue does not have accessible units.
Does 5901 VANALDEN Avenue have units with dishwashers?
Yes, 5901 VANALDEN Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.
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