All apartments in Los Angeles
Find more places like 4301 8TH Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
4301 8TH Avenue
Last updated June 15 2019 at 2:07 PM

4301 8TH Avenue

4301 8th Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

4301 8th Avenue, Los Angeles, CA 90008
Congress West

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
carport
recently renovated
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
accepts section 8
carport
on-site laundry
parking
***NOT AVAILABLE FOR SECTION 8 APPLICANTS***BEAUTIFUL 4 UNIT SECURITY BUILDING! DOWNSTAIRS NORTH UNIT ~LOVELY & AIRY 2 BEDROOMS + 1 BATH 1550 SQUARE FEET APARTMENT ~2ND BEDROOM HAS HARDWOOD FLOORS ~FULLY REMODELED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, PLENTY CABINET SPACE, MICROWAVE, STOVE AND TILE FLOORS ~ LAUNDRY ROOM WITH ACCESS TO THE PATIO AREA ~REMODELED BATHROOM WITH SEPARATE SHOWER ~NEW CARPET ~BRIGHT, LARGE SUNKEN LIVING ROOM ~FORMAL DINING ROOM WITH CHANDELIER LIGHTING AND DIRECT ACCESS TO LONG EXTENDED PATIO AREA ~LONG CENTER HALL ~DRESSING AREA IN ONE OF THE BEDROOMS ~CEDAR LINED CLOSET ~ALL NEW WHITE FAUX BLINDS THRU-OUT ~NEW FLOOR FURNACE ~ASSIGNED CARPORT PARKING SPACE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4301 8TH Avenue have any available units?
4301 8TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4301 8TH Avenue have?
Some of 4301 8TH Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4301 8TH Avenue currently offering any rent specials?
4301 8TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4301 8TH Avenue pet-friendly?
No, 4301 8TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4301 8TH Avenue offer parking?
Yes, 4301 8TH Avenue offers parking.
Does 4301 8TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 4301 8TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4301 8TH Avenue have a pool?
No, 4301 8TH Avenue does not have a pool.
Does 4301 8TH Avenue have accessible units?
No, 4301 8TH Avenue does not have accessible units.
Does 4301 8TH Avenue have units with dishwashers?
No, 4301 8TH Avenue does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Furnish an Apartment on a Budget
Top Cities For Cat Lovers
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Tilden Oaks
4620 Tilden Avenue
Los Angeles, CA 91423
The CitiZen at Virgil Village
4150 Marathon St
Los Angeles, CA 90029
eaves Woodland Hills
22122 Victory Blvd
Los Angeles, CA 91367
5800 Harold
5800 Harold Way
Los Angeles, CA 90028
Del Rio Apartments
3430 S Sepulveda Blvd
Los Angeles, CA 90034
The Fulton Sherman Oaks
4629 Fulton Avenue
Los Angeles, CA 91423
East View
327 North Boylston Street
Los Angeles, CA 90026
Avalon Wilshire
5115 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90036

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College