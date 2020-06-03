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3634 ROYAL MEADOW Road
Last updated October 20 2019 at 3:07 AM

3634 ROYAL MEADOW Road

3634 Royal Meadow Road · No Longer Available
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Location

3634 Royal Meadow Road, Los Angeles, CA 91403
Encino

Amenities

patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
new construction
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3634 ROYAL MEADOW Road have any available units?
3634 ROYAL MEADOW Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 3634 ROYAL MEADOW Road have?
Some of 3634 ROYAL MEADOW Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3634 ROYAL MEADOW Road currently offering any rent specials?
3634 ROYAL MEADOW Road is not currently offering any rent specials.
Is 3634 ROYAL MEADOW Road pet-friendly?
No, 3634 ROYAL MEADOW Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 3634 ROYAL MEADOW Road offer parking?
Yes, 3634 ROYAL MEADOW Road offers parking.
Does 3634 ROYAL MEADOW Road have units with washers and dryers?
No, 3634 ROYAL MEADOW Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3634 ROYAL MEADOW Road have a pool?
Yes, 3634 ROYAL MEADOW Road has a pool.
Does 3634 ROYAL MEADOW Road have accessible units?
No, 3634 ROYAL MEADOW Road does not have accessible units.
Does 3634 ROYAL MEADOW Road have units with dishwashers?
Yes, 3634 ROYAL MEADOW Road has units with dishwashers.
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