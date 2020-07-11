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3031 S Denison Avenue
Last updated May 6 2019 at 2:23 AM

3031 S Denison Avenue

3031 South Denison Avenue · No Longer Available
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Location

3031 South Denison Avenue, Los Angeles, CA 90731
Coastal San Pedro

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3031 S Denison Avenue have any available units?
3031 S Denison Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 3031 S Denison Avenue have?
Some of 3031 S Denison Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3031 S Denison Avenue currently offering any rent specials?
3031 S Denison Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3031 S Denison Avenue pet-friendly?
No, 3031 S Denison Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 3031 S Denison Avenue offer parking?
Yes, 3031 S Denison Avenue offers parking.
Does 3031 S Denison Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3031 S Denison Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3031 S Denison Avenue have a pool?
No, 3031 S Denison Avenue does not have a pool.
Does 3031 S Denison Avenue have accessible units?
No, 3031 S Denison Avenue does not have accessible units.
Does 3031 S Denison Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3031 S Denison Avenue has units with dishwashers.
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