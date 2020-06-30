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Los Angeles, CA
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2970 W 11th St
Last updated March 5 2020 at 9:35 AM

2970 W 11th St

2970 West 11th Street · No Longer Available
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Location

2970 West 11th Street, Los Angeles, CA 90006
Olympic Park

Amenities

on-site laundry
all utils included
parking
recently renovated
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2970 W 11th St have any available units?
2970 W 11th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2970 W 11th St have?
Some of 2970 W 11th St's amenities include on-site laundry, all utils included, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2970 W 11th St currently offering any rent specials?
2970 W 11th St is not currently offering any rent specials.
Is 2970 W 11th St pet-friendly?
No, 2970 W 11th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2970 W 11th St offer parking?
Yes, 2970 W 11th St offers parking.
Does 2970 W 11th St have units with washers and dryers?
No, 2970 W 11th St does not offer units with in unit laundry.
Does 2970 W 11th St have a pool?
No, 2970 W 11th St does not have a pool.
Does 2970 W 11th St have accessible units?
No, 2970 W 11th St does not have accessible units.
Does 2970 W 11th St have units with dishwashers?
No, 2970 W 11th St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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