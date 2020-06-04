All apartments in Los Angeles
Find more places like 2420 Endicott Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
2420 Endicott Street
Last updated February 18 2020 at 8:07 PM

2420 Endicott Street

2420 Endicott Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

2420 Endicott Street, Los Angeles, CA 90032
LA-32

Amenities

recently renovated
carpet
range
Unit Amenities
carpet
range
recently renovated
Property Amenities
2 BEDROOM 1 BATH APARTMENT LOCATED IN EL SERENO, CALIFORNIA 90032 - ADJACENT TO NORTH ALHAMBRA. UNIT IS ON THE 2ND FLOOR ( STAIRS ), UNIT WAS RECENTLY REMODELED - FRESH PAINT, FLOORING, CARPET, TOILET, WATER HEATER AND NEW STOVE. THIS IS A MUST SEE PROPERTY CENTRALLY LOCATED JUST MINUTED FROM DOWNTOWN LOS ANGELES, COUNTY USC MEDICAL CENTER, CAL STATE LOS ANGELES, PUBLIC TRANSPORTATION, FREEWAYS, SHOPPING, RESTAURANTS AND MUCH MUCH MORE. ( PLEASE NOTE UNIT IS ON THE 2ND FLOOR STAIRWAY ACCESS )

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2420 Endicott Street have any available units?
2420 Endicott Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 2420 Endicott Street currently offering any rent specials?
2420 Endicott Street is not currently offering any rent specials.
Is 2420 Endicott Street pet-friendly?
No, 2420 Endicott Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2420 Endicott Street offer parking?
No, 2420 Endicott Street does not offer parking.
Does 2420 Endicott Street have units with washers and dryers?
No, 2420 Endicott Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2420 Endicott Street have a pool?
No, 2420 Endicott Street does not have a pool.
Does 2420 Endicott Street have accessible units?
No, 2420 Endicott Street does not have accessible units.
Does 2420 Endicott Street have units with dishwashers?
No, 2420 Endicott Street does not have units with dishwashers.
Does 2420 Endicott Street have units with air conditioning?
No, 2420 Endicott Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
How to Furnish an Apartment on a Budget
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
How to Rent an Apartment Out of State
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Venice Beach
29 Navy Street
Los Angeles, CA 90291
The Roy
3644 Overland Avenue
Los Angeles, CA 90034
The Encore
4920 Van Nuys Blvd
Los Angeles, CA 91403
The Vermont
3150 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
Cosmo Lofts
1617 Cosmo St
Los Angeles, CA 90028
Park Wilshire
2424 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90057
Lake Balboa
15716 Saticoy Street
Los Angeles, CA 91406
Vue Los Feliz
1800 North New Hampshire Avenue
Los Angeles, CA 90027

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College