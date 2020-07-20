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23231 W Vail Drive
Last updated June 4 2019 at 6:05 AM

23231 W Vail Drive

23231 West Vail Drive · No Longer Available
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Location

23231 West Vail Drive, Los Angeles, CA 91307
West Hills

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS 4+3 TWO-STORY HOUSE IN A QUIET WEST HILLS NEIGHBORHOOD; RECENTLY REMODELED WITH BRAND NEW ROOF, PAINT, LAMINATED WOOD FLOORS, CARPET AND DOWNSTAIRS SHOWER; HIGH VAULTED CEILING IN LIVING ROOM, DINING ROOM & MASTER BEDROOM; FRONT DOOR OPENS TO SPACIOUS LIVING ROOM AND DINING ROOM; COZY FAMILY ROOM WITH FIREPLACE; KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES; DOWNSTAIRS BEDROOM AND BATH ROOM WITH SHOWER; UPSTAIRS MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET; TWO ADDITIONAL LARGE BEDROOMS; ONE OF THE THREE-CAR GARAGE IS CONVERTED TO A STORAGE ROOM; LOW MAINTENANCE YARD; EASY ACCESS TO HOSPITAL, MARKET, SCHOOLS & SHOPPING MALL; AWARD-WINING SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23231 W Vail Drive have any available units?
23231 W Vail Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 23231 W Vail Drive have?
Some of 23231 W Vail Drive's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23231 W Vail Drive currently offering any rent specials?
23231 W Vail Drive is not currently offering any rent specials.
Is 23231 W Vail Drive pet-friendly?
No, 23231 W Vail Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 23231 W Vail Drive offer parking?
Yes, 23231 W Vail Drive offers parking.
Does 23231 W Vail Drive have units with washers and dryers?
No, 23231 W Vail Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 23231 W Vail Drive have a pool?
No, 23231 W Vail Drive does not have a pool.
Does 23231 W Vail Drive have accessible units?
No, 23231 W Vail Drive does not have accessible units.
Does 23231 W Vail Drive have units with dishwashers?
No, 23231 W Vail Drive does not have units with dishwashers.
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