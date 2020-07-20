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22824 W Olive Way
Last updated May 19 2019 at 1:52 PM

22824 W Olive Way

22824 W Olive Way · No Longer Available
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Location

22824 W Olive Way, Los Angeles, CA 91304
West Hills

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garage
stainless steel
walk in closets
playground
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
garage
guest parking
BRAND NEW 3+3 TOWNHOUSE IN A QUIET WEST HILLS NEIGHBORHOOD; CORNER UNIT WITH ONE COMMON WALL; OPEN AND BRIGHT; LIVING ROOM/DINING AREA WITH SLIDING DOORS LEADING TO PATIO WITH PAVERS; OPEN KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES; A LOFT CAN BE USED AS STUDY, FAMILY ROOM OR PLAYROOM; MASTER EN SUITE WITH WALK-IN CLOSET, SEPARATE TUB AND SHOWER; UPSTAIRS LAUNDRY HOOK-UP; ATTACHED 2-CAR GARAGE WITH DIRECT ACCESS; PLAYGROUND; VISITOR PARKING & STREET PARKING; NEAR SHOPPING, HOSPITAL, SCHOOLS & PARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22824 W Olive Way have any available units?
22824 W Olive Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 22824 W Olive Way have?
Some of 22824 W Olive Way's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22824 W Olive Way currently offering any rent specials?
22824 W Olive Way is not currently offering any rent specials.
Is 22824 W Olive Way pet-friendly?
No, 22824 W Olive Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 22824 W Olive Way offer parking?
Yes, 22824 W Olive Way offers parking.
Does 22824 W Olive Way have units with washers and dryers?
No, 22824 W Olive Way does not offer units with in unit laundry.
Does 22824 W Olive Way have a pool?
No, 22824 W Olive Way does not have a pool.
Does 22824 W Olive Way have accessible units?
No, 22824 W Olive Way does not have accessible units.
Does 22824 W Olive Way have units with dishwashers?
No, 22824 W Olive Way does not have units with dishwashers.
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