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223 Giardino Way
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223 Giardino Way

223 Giardino Way · (949) 274-3160
COVID-19 Update
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Location

223 Giardino Way, Los Angeles, CA 90272
Pacific Palisades

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$8,500

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath · 2109 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hot tub
Unit Amenities
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Property Amenities
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The property is also available for summer rental at $20000.00 per month.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 223 Giardino Way have any available units?
223 Giardino Way has a unit available for $8,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 223 Giardino Way currently offering any rent specials?
223 Giardino Way isn't currently offering any rent specials.
Is 223 Giardino Way pet-friendly?
No, 223 Giardino Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 223 Giardino Way offer parking?
No, 223 Giardino Way does not offer parking.
Does 223 Giardino Way have units with washers and dryers?
No, 223 Giardino Way does not offer units with in unit laundry.
Does 223 Giardino Way have a pool?
No, 223 Giardino Way does not have a pool.
Does 223 Giardino Way have accessible units?
No, 223 Giardino Way does not have accessible units.
Does 223 Giardino Way have units with dishwashers?
No, 223 Giardino Way does not have units with dishwashers.
Does 223 Giardino Way have units with air conditioning?
No, 223 Giardino Way does not have units with air conditioning.
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