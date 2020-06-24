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19920 Oakville Court
Last updated March 21 2019 at 1:02 AM

19920 Oakville Court

19920 Oakville Court · No Longer Available
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Location

19920 Oakville Court, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19920 Oakville Court have any available units?
19920 Oakville Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 19920 Oakville Court have?
Some of 19920 Oakville Court's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19920 Oakville Court currently offering any rent specials?
19920 Oakville Court is not currently offering any rent specials.
Is 19920 Oakville Court pet-friendly?
No, 19920 Oakville Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 19920 Oakville Court offer parking?
Yes, 19920 Oakville Court offers parking.
Does 19920 Oakville Court have units with washers and dryers?
No, 19920 Oakville Court does not offer units with in unit laundry.
Does 19920 Oakville Court have a pool?
Yes, 19920 Oakville Court has a pool.
Does 19920 Oakville Court have accessible units?
No, 19920 Oakville Court does not have accessible units.
Does 19920 Oakville Court have units with dishwashers?
No, 19920 Oakville Court does not have units with dishwashers.
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