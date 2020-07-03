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1978 S Holt Avenue
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1978 S Holt Avenue

1978 South Holt Avenue · No Longer Available
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Location

1978 South Holt Avenue, Los Angeles, CA 90034
South Robertson

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1978 S Holt Avenue have any available units?
1978 S Holt Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1978 S Holt Avenue have?
Some of 1978 S Holt Avenue's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1978 S Holt Avenue currently offering any rent specials?
1978 S Holt Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1978 S Holt Avenue pet-friendly?
No, 1978 S Holt Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1978 S Holt Avenue offer parking?
Yes, 1978 S Holt Avenue offers parking.
Does 1978 S Holt Avenue have units with washers and dryers?
No, 1978 S Holt Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1978 S Holt Avenue have a pool?
No, 1978 S Holt Avenue does not have a pool.
Does 1978 S Holt Avenue have accessible units?
No, 1978 S Holt Avenue does not have accessible units.
Does 1978 S Holt Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1978 S Holt Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 6 spaces/unit.
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