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18614 Liggett Street
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18614 Liggett Street

18614 Liggett Street · No Longer Available
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Location

18614 Liggett Street, Los Angeles, CA 91324
Northridge

Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS 5 BEDROOM 3 BATH SINGLE LEVEL RANCH HOUSE ON CUL-DE-SAC; LOCATED IN THE CENTER OF NORTHRIDGE NEAR CAL STATE NORTHRIDGE; COMPLETELY REMODELED A YEAR AGO; LAMINATED FLOORING THROUGHOUT; TWO MASTER SUITES; THE SECOND MASTER SUITE IS A GUEST QUARTER WITH ITS OWN SITTING ROOM; HIGH CEILING AND RECESSED LIGHTS IN THE SPACIOUS LIVING ROOM; OPEN KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETS AND STAINLESS APPLIANCES; 2-CAR ATTACHED GARAGE WITH DIRECT ACCESS; DROUGHT-RESISTANT LANDSCAPING IN THE FRONT AND THE BACK; WITHIN WALKING DISTANCE TO CSUN; EASY ACCESS TO PARK, MARKETS, RESTAURANTS, SHOPPING MALLS, SCHOOLS, FREEWAYS AND HOSPITALS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18614 Liggett Street have any available units?
18614 Liggett Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 18614 Liggett Street currently offering any rent specials?
18614 Liggett Street is not currently offering any rent specials.
Is 18614 Liggett Street pet-friendly?
No, 18614 Liggett Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 18614 Liggett Street offer parking?
Yes, 18614 Liggett Street offers parking.
Does 18614 Liggett Street have units with washers and dryers?
No, 18614 Liggett Street does not offer units with in unit laundry.
Does 18614 Liggett Street have a pool?
No, 18614 Liggett Street does not have a pool.
Does 18614 Liggett Street have accessible units?
No, 18614 Liggett Street does not have accessible units.
Does 18614 Liggett Street have units with dishwashers?
No, 18614 Liggett Street does not have units with dishwashers.
Does 18614 Liggett Street have units with air conditioning?
No, 18614 Liggett Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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