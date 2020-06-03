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18609 Palomino Drive
Last updated December 7 2019 at 1:50 AM

18609 Palomino Drive

18609 W Palomino Dr · No Longer Available
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Location

18609 W Palomino Dr, Los Angeles, CA 91356
Tarzana

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18609 Palomino Drive have any available units?
18609 Palomino Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 18609 Palomino Drive have?
Some of 18609 Palomino Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18609 Palomino Drive currently offering any rent specials?
18609 Palomino Drive is not currently offering any rent specials.
Is 18609 Palomino Drive pet-friendly?
Yes, 18609 Palomino Drive is pet friendly.
Does 18609 Palomino Drive offer parking?
Yes, 18609 Palomino Drive offers parking.
Does 18609 Palomino Drive have units with washers and dryers?
No, 18609 Palomino Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 18609 Palomino Drive have a pool?
No, 18609 Palomino Drive does not have a pool.
Does 18609 Palomino Drive have accessible units?
Yes, 18609 Palomino Drive has accessible units.
Does 18609 Palomino Drive have units with dishwashers?
Yes, 18609 Palomino Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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