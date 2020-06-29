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1847 SUNSET PLAZA Drive
Last updated March 4 2020 at 8:33 AM

1847 SUNSET PLAZA Drive

1847 Sunset Plaza Drive · No Longer Available
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Location

1847 Sunset Plaza Drive, Los Angeles, CA 90069
Bel Air-Beverly Crest

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1847 SUNSET PLAZA Drive have any available units?
1847 SUNSET PLAZA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1847 SUNSET PLAZA Drive have?
Some of 1847 SUNSET PLAZA Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1847 SUNSET PLAZA Drive currently offering any rent specials?
1847 SUNSET PLAZA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1847 SUNSET PLAZA Drive pet-friendly?
No, 1847 SUNSET PLAZA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1847 SUNSET PLAZA Drive offer parking?
Yes, 1847 SUNSET PLAZA Drive offers parking.
Does 1847 SUNSET PLAZA Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1847 SUNSET PLAZA Drive offers units with in unit laundry.
Does 1847 SUNSET PLAZA Drive have a pool?
No, 1847 SUNSET PLAZA Drive does not have a pool.
Does 1847 SUNSET PLAZA Drive have accessible units?
No, 1847 SUNSET PLAZA Drive does not have accessible units.
Does 1847 SUNSET PLAZA Drive have units with dishwashers?
Yes, 1847 SUNSET PLAZA Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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