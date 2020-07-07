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15014 Magnolia Boulevard
Last updated May 30 2020 at 11:27 AM

15014 Magnolia Boulevard

15014 Magnolia Boulevard · No Longer Available
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Location

15014 Magnolia Boulevard, Los Angeles, CA 91403
Sherman Oaks

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15014 Magnolia Boulevard have any available units?
15014 Magnolia Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 15014 Magnolia Boulevard have?
Some of 15014 Magnolia Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15014 Magnolia Boulevard currently offering any rent specials?
15014 Magnolia Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 15014 Magnolia Boulevard pet-friendly?
No, 15014 Magnolia Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 15014 Magnolia Boulevard offer parking?
Yes, 15014 Magnolia Boulevard offers parking.
Does 15014 Magnolia Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 15014 Magnolia Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 15014 Magnolia Boulevard have a pool?
No, 15014 Magnolia Boulevard does not have a pool.
Does 15014 Magnolia Boulevard have accessible units?
No, 15014 Magnolia Boulevard does not have accessible units.
Does 15014 Magnolia Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 15014 Magnolia Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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