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1410 S Bentley Avenue
Last updated April 23 2019 at 1:53 PM

1410 S Bentley Avenue

1410 South Bentley Avenue · No Longer Available
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Location

1410 South Bentley Avenue, Los Angeles, CA 90025
Westwood

Amenities

patio / balcony
recently renovated
pool
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1410 S Bentley Avenue have any available units?
1410 S Bentley Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 1410 S Bentley Avenue currently offering any rent specials?
1410 S Bentley Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1410 S Bentley Avenue pet-friendly?
No, 1410 S Bentley Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1410 S Bentley Avenue offer parking?
No, 1410 S Bentley Avenue does not offer parking.
Does 1410 S Bentley Avenue have units with washers and dryers?
No, 1410 S Bentley Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1410 S Bentley Avenue have a pool?
Yes, 1410 S Bentley Avenue has a pool.
Does 1410 S Bentley Avenue have accessible units?
No, 1410 S Bentley Avenue does not have accessible units.
Does 1410 S Bentley Avenue have units with dishwashers?
No, 1410 S Bentley Avenue does not have units with dishwashers.
Does 1410 S Bentley Avenue have units with air conditioning?
No, 1410 S Bentley Avenue does not have units with air conditioning.
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