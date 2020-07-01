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1250 South BEVERLY GLEN
Last updated March 26 2020 at 6:47 AM

1250 South BEVERLY GLEN

1250 South Beverly Glen Boulevard · No Longer Available
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Location

1250 South Beverly Glen Boulevard, Los Angeles, CA 90024
Westwood

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
pool table
garage
media room
sauna
STUNNING, BEAUTIFUL, NEWLY REMODELED FROM TOP TO BOTTOM, ELECTRIC, PLUMBING, HARDWOOD FLOORING TWO BEDROOM CONDO, VERY QUIET AND PRIVATE, KITCHEN OPEN TO THE LIVING ROOM WITH COUNTER TOP SPACE WHICH leads INTO THE DINNING AREA IS PERFECT FOR ENTERTAINING. ALSO IS EQUIPPED WITH REMOTE CONTROLLED LIGHT. A LARGE MASTER BEDROOM IN ONE SIDE WITH GENEROUS CLOSETS THE SECOND BEDROOM ON THE OTHER SIDE EACH HAS IT'S OWN PRIVACY WITH FULL BATHROOM, PRIVATE PATIO GYM, POOL, JACUZZI, SAUNA,~BILLIARD ROOM, RECREATION ROOM ELEVATOR, TWO GATED PARKING STRAIGHT TO THE ELEVATOR MIN TO WEST WOOD VILLAGE, UCLA, RESTAURANT, SHOPS, THEATERS, WEST WOOD VILLAGE, TEMPLES, CHURCH, CLOSE TO CENTURY CITY AND BEVERLY HILLS. EASY TO SHOW PLEASE TEXT FOR FASTER SERVICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1250 South BEVERLY GLEN have any available units?
1250 South BEVERLY GLEN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1250 South BEVERLY GLEN have?
Some of 1250 South BEVERLY GLEN's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1250 South BEVERLY GLEN currently offering any rent specials?
1250 South BEVERLY GLEN is not currently offering any rent specials.
Is 1250 South BEVERLY GLEN pet-friendly?
No, 1250 South BEVERLY GLEN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1250 South BEVERLY GLEN offer parking?
Yes, 1250 South BEVERLY GLEN offers parking.
Does 1250 South BEVERLY GLEN have units with washers and dryers?
No, 1250 South BEVERLY GLEN does not offer units with in unit laundry.
Does 1250 South BEVERLY GLEN have a pool?
Yes, 1250 South BEVERLY GLEN has a pool.
Does 1250 South BEVERLY GLEN have accessible units?
No, 1250 South BEVERLY GLEN does not have accessible units.
Does 1250 South BEVERLY GLEN have units with dishwashers?
Yes, 1250 South BEVERLY GLEN has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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