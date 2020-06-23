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1237 South ORANGE Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1237 South ORANGE Drive

1237 South Orange Drive · No Longer Available
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Location

1237 South Orange Drive, Los Angeles, CA 90019
PICO

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1237 South ORANGE Drive have any available units?
1237 South ORANGE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1237 South ORANGE Drive have?
Some of 1237 South ORANGE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1237 South ORANGE Drive currently offering any rent specials?
1237 South ORANGE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1237 South ORANGE Drive pet-friendly?
No, 1237 South ORANGE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1237 South ORANGE Drive offer parking?
Yes, 1237 South ORANGE Drive does offer parking.
Does 1237 South ORANGE Drive have units with washers and dryers?
No, 1237 South ORANGE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1237 South ORANGE Drive have a pool?
No, 1237 South ORANGE Drive does not have a pool.
Does 1237 South ORANGE Drive have accessible units?
No, 1237 South ORANGE Drive does not have accessible units.
Does 1237 South ORANGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1237 South ORANGE Drive has units with dishwashers.
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