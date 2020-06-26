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1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard
Last updated July 30 2019 at 3:18 AM

1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard

1233 South Crescent Heights Boulevard · No Longer Available
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Location

1233 South Crescent Heights Boulevard, Los Angeles, CA 90035
PICO

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have any available units?
1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have?
Some of 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard currently offering any rent specials?
1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard pet-friendly?
No, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard offer parking?
Yes, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard offers parking.
Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have a pool?
No, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard does not have a pool.
Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have accessible units?
No, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard does not have accessible units.
Does 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1233 South CRESCENT HEIGHTS Boulevard has units with dishwashers.
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