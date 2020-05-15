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Los Angeles, CA
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11452 W. Keswick st.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11452 W. Keswick st.

11452 W Keswick St · No Longer Available
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Location

11452 W Keswick St, Los Angeles, CA 91352
Sun Valley

Amenities

granite counters
parking
air conditioning
extra storage
range
Unit Amenities
air conditioning
extra storage
granite counters
range
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11452 W. Keswick st. have any available units?
11452 W. Keswick st. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11452 W. Keswick st. have?
Some of 11452 W. Keswick st.'s amenities include granite counters, parking, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11452 W. Keswick st. currently offering any rent specials?
11452 W. Keswick st. is not currently offering any rent specials.
Is 11452 W. Keswick st. pet-friendly?
No, 11452 W. Keswick st. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11452 W. Keswick st. offer parking?
Yes, 11452 W. Keswick st. offers parking.
Does 11452 W. Keswick st. have units with washers and dryers?
No, 11452 W. Keswick st. does not offer units with in unit laundry.
Does 11452 W. Keswick st. have a pool?
No, 11452 W. Keswick st. does not have a pool.
Does 11452 W. Keswick st. have accessible units?
No, 11452 W. Keswick st. does not have accessible units.
Does 11452 W. Keswick st. have units with dishwashers?
No, 11452 W. Keswick st. does not have units with dishwashers.
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