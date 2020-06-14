All apartments in Long Beach
Find more places like 723 E. 3RD STREET #6.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
723 E. 3RD STREET #6
Last updated April 9 2020 at 7:09 AM

723 E. 3RD STREET #6

723 E 3rd St · (562) 987-3239
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Long Beach
See all
Downtown Long Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

723 E 3rd St, Long Beach, CA 90802
Downtown Long Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

Studio

Unit 723 E. 3RD STREET #6 · Avail. now

$1,095

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 380 sqft

Report This Listing

Amenities

hardwood floors
walk in closets
range
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
723 E. 3rd Street unit #6 - RENT READY

CROSS STREET 3RD STREET AND LIME

SPECIAL 1/2 OFF FIRST MONTH RENT
STUDIO ONE BATHROOM

DOWNTOWN LONG BEACH, CLOSE TO STORES, RESTAURANTS & METRO BLUE LINE

LOWER REAR STUDIO UNIT IN SECURED GATED BUILDING, UNIT FEATURES HARDWOOD FLOORS AND TILE FLOORS, CUSTOM PAINT, STOVE AND REFRIGERATOR, WALK IN CLOSET, BLINDS
THIS UNIT IS SHOWED BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285
RENTERS INSURANCE IS REQUIRED FOR THIS UNIT

NO PETS
NO COSIGNER
NON SMOKING UNIT
MONTH TO MONTH
STREET PARKING ONLY

RENT $1,095
SECURITY DEPOSIT $1,150
APPLICATION FEE $30

No Pets Allowed

(RLNE3829474)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 723 E. 3RD STREET #6 have any available units?
723 E. 3RD STREET #6 has a unit available for $1,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 723 E. 3RD STREET #6 have?
Some of 723 E. 3RD STREET #6's amenities include hardwood floors, walk in closets, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 723 E. 3RD STREET #6 currently offering any rent specials?
723 E. 3RD STREET #6 isn't currently offering any rent specials.
Is 723 E. 3RD STREET #6 pet-friendly?
No, 723 E. 3RD STREET #6 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 723 E. 3RD STREET #6 offer parking?
No, 723 E. 3RD STREET #6 does not offer parking.
Does 723 E. 3RD STREET #6 have units with washers and dryers?
No, 723 E. 3RD STREET #6 does not offer units with in unit laundry.
Does 723 E. 3RD STREET #6 have a pool?
No, 723 E. 3RD STREET #6 does not have a pool.
Does 723 E. 3RD STREET #6 have accessible units?
No, 723 E. 3RD STREET #6 does not have accessible units.
Does 723 E. 3RD STREET #6 have units with dishwashers?
No, 723 E. 3RD STREET #6 does not have units with dishwashers.
Have a question for 723 E. 3RD STREET #6?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

442 Residences
442 W Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
1900 Ocean
1900 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Edison
100 Long Beach Blvd
Long Beach, CA 90802
The Current
707 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
AMLI Park Broadway
245 West Broadway
Long Beach, CA 90802
Sofi at 3rd
225 W 3rd St
Long Beach, CA 90802
535 W. 3rd St.
535 West 3rd Street
Long Beach, CA 90802
IMT Gallery 421
421 W Broadway
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity