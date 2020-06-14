723 E. 3RD STREET #6

Amenities
723 E. 3rd Street unit #6 - RENT READY
CROSS STREET 3RD STREET AND LIME
SPECIAL 1/2 OFF FIRST MONTH RENT
STUDIO ONE BATHROOM
DOWNTOWN LONG BEACH, CLOSE TO STORES, RESTAURANTS & METRO BLUE LINE
LOWER REAR STUDIO UNIT IN SECURED GATED BUILDING, UNIT FEATURES HARDWOOD FLOORS AND TILE FLOORS, CUSTOM PAINT, STOVE AND REFRIGERATOR, WALK IN CLOSET, BLINDS
THIS UNIT IS SHOWED BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285
RENTERS INSURANCE IS REQUIRED FOR THIS UNIT
NO PETS
NO COSIGNER
NON SMOKING UNIT
MONTH TO MONTH
STREET PARKING ONLY
RENT $1,095
SECURITY DEPOSIT $1,150
APPLICATION FEE $30
No Pets Allowed
(RLNE3829474)