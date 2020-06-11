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Irvine, CA
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73 Quill
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

73 Quill

73 Quill · No Longer Available
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Location

73 Quill, Irvine, CA 92602
Northwood Point

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
garage
new construction
BRAND NEW HOME**NO ONE LIVED HERE BEFORE**SUPER PRIME CORNER LOCATION OPENS TO SOUTH & WEST**JUST FRONT TO COMMUNITY POOL & PARK**JUST FEW STEPS TO ELEMENTARY SCHOOL**SUPER BRIGHT W/ PLENTY OF NATURAL LIGHT**MOST POPULAR PLAN THREE OF DELANO DESIGNED BY BROOKFIELD HOME***HOME IN THE NEWER HOME FEATURES 4 BED+3 BATH+2 CAR GARAGE W/1,918 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER**BEAUTIFUL WOOD FLOOR DOWNSTAIRS THROUGHOUT***EVERY ROOM HAS GOOD SIZE**WIDE OPEN FLOOR PLAN IN LIVING AREA W/HIGHER CEILING LIKE 10' HIGH**HIGHLY UPGRADES FEATURES INCLUDING DUEL ZONE CONTROLLED THERMOSTAT, NEUTRAL PAINT, RECESSED LIGHTS**PROFESSIONAL LANDSCAPING & CUSTOM WINDOW COVERING IS PROCESSING**SPACIOUS KITCHEN W/UPGRADED QUARTZ COUNTER TOP, LARGE ISLAND, BREAKFAST NOOK BAR, SS APPLIANCES, LARGE WALK-IN PANTRY, BRAND NEW REFRIGERATOR & WIDE SLIDING GLASS DOOR TO SPACIOUS BACK YARD**LARGE MASTER BEDROOM W/ LARGE WALK-IN CLOSET**HIGHLY UPGRADED MASTER BATH W/QUARTZ COUNTER TOP, CUSTOM MIRROR & LARGE WALK-IN SHOWER**LAUNDRY ROOM W/CONVENIENT SINK & EXTRA CABINETS**DESIRABLE SIZE OF PATIO IS PERFECT FOR OUTDOOR ENTERTAINMENT**MUST SEE*IT WON'T LAST LONG

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 73 Quill have any available units?
73 Quill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 73 Quill have?
Some of 73 Quill's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 73 Quill currently offering any rent specials?
73 Quill isn't currently offering any rent specials.
Is 73 Quill pet-friendly?
No, 73 Quill is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 73 Quill offer parking?
Yes, 73 Quill does offer parking.
Does 73 Quill have units with washers and dryers?
No, 73 Quill does not offer units with in unit laundry.
Does 73 Quill have a pool?
Yes, 73 Quill has a pool.
Does 73 Quill have accessible units?
No, 73 Quill does not have accessible units.
Does 73 Quill have units with dishwashers?
Yes, 73 Quill has units with dishwashers.
Does 73 Quill have units with air conditioning?
No, 73 Quill does not have units with air conditioning.
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