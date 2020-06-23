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Irvine, CA
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112 MOSSWOOD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

112 MOSSWOOD

112 Mosswood · No Longer Available
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Location

112 Mosswood, Irvine, CA 92620
Irvine Spectrum

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
new construction
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
oven
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
piano room
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 MOSSWOOD have any available units?
112 MOSSWOOD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 112 MOSSWOOD have?
Some of 112 MOSSWOOD's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 112 MOSSWOOD currently offering any rent specials?
112 MOSSWOOD isn't currently offering any rent specials.
Is 112 MOSSWOOD pet-friendly?
No, 112 MOSSWOOD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 112 MOSSWOOD offer parking?
No, 112 MOSSWOOD does not offer parking.
Does 112 MOSSWOOD have units with washers and dryers?
No, 112 MOSSWOOD does not offer units with in unit laundry.
Does 112 MOSSWOOD have a pool?
No, 112 MOSSWOOD does not have a pool.
Does 112 MOSSWOOD have accessible units?
No, 112 MOSSWOOD does not have accessible units.
Does 112 MOSSWOOD have units with dishwashers?
Yes, 112 MOSSWOOD has units with dishwashers.
Does 112 MOSSWOOD have units with air conditioning?
No, 112 MOSSWOOD does not have units with air conditioning.
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