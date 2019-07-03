111 Excursion

Amenities
TWO STORY-DETACHED HOME IN NEWER DEVELOPMENT COMMUNITY IN IRVINE***SHORT WALKING DISTANCE TO COMMUNITY POOL & PARK***MOST POPULAR PLAN 1 OF SILVERLEAF TRACT DESIGNED BY CALIFORNIA PACIFIC HOME IN THE PORTOLA SPRINGS***OPEN FLOOR PLAN W/LOTS OF NATURAL LIGHT***HOME FEATURES 3 BED+LOFT+2.5 BATH+2 CAR ATTACHED GARAGE W/1,646 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER***HIGHLY UPGRADED HOME W/GREAT TASTEFUL CHOICES INCLUDING BEAUTIFUL HARDWOOD FLOOR, PLANTATION SHUTTERS & CUSTOM DRAPES, LIGHT FIXTURES***ALL LIVING SPACES ARE WIDE OPENED***GOURMET KITCHEN W/WHITE CABINETRY, QUARTZ COUNTER TOP W/MOSAIC TILE FULL BACKSPLASH, BIG CENTER ISLAND W/MODERN STYLISH PENDENT LIGHT, BREAKFAST NOOK & BOSCH SS APPLIANCES***DINING ROOM AREA W/WIDE OPEN SLIDING GLASS DOOR TO COZY BACKYARD & ELEGANT CUSTOM DRAPES***ALL BEDROOMS ARE DECENT SIZE***UPSTAIRS SMALL LOFT COULD BE USED AS A TECH CENTER OR MULTIPURPOSE W/ANY OF YOUR NEEDS***MASTER BEDROOM W/RECESSED LIGHTS & LARGE WALK-IN CLOSET***MASTER BATHROOM W/DUAL SINKS, UPGRADED TILE BANDS & WALK-IN SHOWER***INDIVIDUAL LAUNDRY ROOM IS CONVENIENTLY LOCATED ON UPPER LEVEL***PERFECT LOCATION W/CLOSED SHOPPING, POOL & SPA, TENNIS COURTS, HIKING/BIKING TRAILS, PARKS & OTHER AMENITIES THAT PORTOLA SPRINGS OFFERS**MUST SEE**