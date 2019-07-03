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Irvine, CA
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111 Excursion
Last updated May 7 2019 at 1:51 PM

111 Excursion

111 Excursion · No Longer Available
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Location

111 Excursion, Irvine, CA 92618
Orange County Great Park

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
new construction
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
hot tub
new construction
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 Excursion have any available units?
111 Excursion doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 111 Excursion have?
Some of 111 Excursion's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 Excursion currently offering any rent specials?
111 Excursion is not currently offering any rent specials.
Is 111 Excursion pet-friendly?
No, 111 Excursion is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 111 Excursion offer parking?
Yes, 111 Excursion offers parking.
Does 111 Excursion have units with washers and dryers?
No, 111 Excursion does not offer units with in unit laundry.
Does 111 Excursion have a pool?
Yes, 111 Excursion has a pool.
Does 111 Excursion have accessible units?
No, 111 Excursion does not have accessible units.
Does 111 Excursion have units with dishwashers?
No, 111 Excursion does not have units with dishwashers.
Does 111 Excursion have units with air conditioning?
No, 111 Excursion does not have units with air conditioning.
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