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Huntington Beach, CA
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7854 Orchid Drive
Last updated June 6 2020 at 5:22 AM

7854 Orchid Drive

7854 Orchid Drive · No Longer Available
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Location

7854 Orchid Drive, Huntington Beach, CA 92648

Amenities

granite counters
garage
walk in closets
hot tub
microwave
range
Unit Amenities
granite counters
microwave
oven
range
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7854 Orchid Drive have any available units?
7854 Orchid Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 7854 Orchid Drive have?
Some of 7854 Orchid Drive's amenities include granite counters, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7854 Orchid Drive currently offering any rent specials?
7854 Orchid Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7854 Orchid Drive pet-friendly?
No, 7854 Orchid Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 7854 Orchid Drive offer parking?
Yes, 7854 Orchid Drive offers parking.
Does 7854 Orchid Drive have units with washers and dryers?
No, 7854 Orchid Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7854 Orchid Drive have a pool?
No, 7854 Orchid Drive does not have a pool.
Does 7854 Orchid Drive have accessible units?
No, 7854 Orchid Drive does not have accessible units.
Does 7854 Orchid Drive have units with dishwashers?
No, 7854 Orchid Drive does not have units with dishwashers.
Does 7854 Orchid Drive have units with air conditioning?
No, 7854 Orchid Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
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