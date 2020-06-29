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Huntington Beach, CA
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410 Lake Street #304
Last updated April 23 2020 at 10:44 PM

410 Lake Street #304

410 Lake Street · No Longer Available
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Location

410 Lake Street, Huntington Beach, CA 92648

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
elevator
parking
pool
bbq/grill
hot tub
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For Showing Appointments Please call Ana Jensen at 949-788-1717 ext. 229 or email ana.jensen@amcapla.com

(RLNE5431848)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 410 Lake Street #304 have any available units?
410 Lake Street #304 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 410 Lake Street #304 have?
Some of 410 Lake Street #304's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 410 Lake Street #304 currently offering any rent specials?
410 Lake Street #304 is not currently offering any rent specials.
Is 410 Lake Street #304 pet-friendly?
Yes, 410 Lake Street #304 is pet friendly.
Does 410 Lake Street #304 offer parking?
Yes, 410 Lake Street #304 offers parking.
Does 410 Lake Street #304 have units with washers and dryers?
Yes, 410 Lake Street #304 offers units with in unit laundry.
Does 410 Lake Street #304 have a pool?
Yes, 410 Lake Street #304 has a pool.
Does 410 Lake Street #304 have accessible units?
No, 410 Lake Street #304 does not have accessible units.
Does 410 Lake Street #304 have units with dishwashers?
No, 410 Lake Street #304 does not have units with dishwashers.
Does 410 Lake Street #304 have units with air conditioning?
No, 410 Lake Street #304 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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