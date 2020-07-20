All apartments in Chula Vista
Find more places like 4662 VILLAS PLACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chula Vista, CA
/
4662 VILLAS PLACE
Last updated August 7 2019 at 3:20 AM

4662 VILLAS PLACE

4662 Villas Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Chula Vista
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

4662 Villas Place, Chula Vista, CA 91902

Amenities

w/d hookup
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
COMPLETELY REMODELED BEAUTIFUL VILLAS DE BONITA TOWNHOUSE! AVAILABLE NOW! FEATURING 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, PLUS A LOFT, 1716 SQ FT. UPGRADED KITCHEN CABINETS, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, QUARTZ COUNTERTOPS AND LED LIGHTING. REMODELED HEARTH, LIMESTONE AND SPLIT-FACED MARBLE NEW LUXURY VINYL PLANK THROUGHOUT AND NEW CARPETING IN ALL BEDROOMS AND LOFT. REMODELED BATHROOMS, NEW VANITIES WITH QUARTZ COUNTERTOPS, NEW FAUCETS AND SINKS. IN-UNIT WASHER/DRYER HOOKUPS. NEW BLINDS THROUGHOUT. LANDSCAPED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4662 VILLAS PLACE have any available units?
4662 VILLAS PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chula Vista, CA.
How much is rent in Chula Vista, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chula Vista Rent Report.
What amenities does 4662 VILLAS PLACE have?
Some of 4662 VILLAS PLACE's amenities include w/d hookup, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4662 VILLAS PLACE currently offering any rent specials?
4662 VILLAS PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 4662 VILLAS PLACE pet-friendly?
No, 4662 VILLAS PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chula Vista.
Does 4662 VILLAS PLACE offer parking?
No, 4662 VILLAS PLACE does not offer parking.
Does 4662 VILLAS PLACE have units with washers and dryers?
No, 4662 VILLAS PLACE does not offer units with in unit laundry.
Does 4662 VILLAS PLACE have a pool?
Yes, 4662 VILLAS PLACE has a pool.
Does 4662 VILLAS PLACE have accessible units?
No, 4662 VILLAS PLACE does not have accessible units.
Does 4662 VILLAS PLACE have units with dishwashers?
Yes, 4662 VILLAS PLACE has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Del Oro on Broadway
986 Broadway
Chula Vista, CA 91911
Capri Villa Apartments
330 Roosevelt St
Chula Vista, CA 91910
The Residences at Escaya
1925 Avenida Escaya
Chula Vista, CA 91913
Alexan Millenia
1660 Metro Avenue
Chula Vista, CA 91915
Pulse Millenia Apartments
2043 Artisan Way
Chula Vista, CA 91915
CasaLago Eastlake
2816 Cielo Circulo
Chula Vista, CA 91915
Sund Apartments
1145 4th Ave
Chula Vista, CA 91911
Elán Guava Court
196 Guava Avenue
Chula Vista, CA 91910

Similar Pages

Chula Vista 1 Bedroom ApartmentsChula Vista 2 Bedroom Apartments
Chula Vista Apartments with ParkingChula Vista Dog Friendly Apartments
Chula Vista Pet Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Diego, CAOceanside, CAEscondido, CAVista, CA
Carlsbad, CASan Marcos, CAEl Cajon, CALa Mesa, CA
Poway, CASantee, CAEncinitas, CANational City, CA

Nearby Neighborhoods

Otay RanchOtay Ranch VillageCentral Chula Vista
HarborsideCastle ParkSunbowl
Rancho Del ReyHilltop

Apartments Near Colleges

University of California-San DiegoSan Diego City College
Palomar CollegeSan Diego Mesa College
San Diego Miramar College