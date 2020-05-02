All apartments in Scottsdale
Find more places like 7910 E CAMELBACK Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
7910 E CAMELBACK Road
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

7910 E CAMELBACK Road

7910 East Camelback Road · (480) 298-3068
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Scottsdale Shadows
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

7910 East Camelback Road, Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Shadows

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 309 · Avail. now

$3,850

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
coffee bar
elevator
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
media room
tennis court
SUPER LUXURY VACATION RENTAL 2 BEDROOM/2 BATH CONDO FULLY FURNISHED WITH A 1 OF A KIND 74INCH CRYSTAL MULTI-COLOR LINEAR FIREPLACE MEDIA CENTER 65INCH TV WALL! FREE GOLF & TENNIS. GOURMET KITCHEN WITH GRANITE, STAINLESS APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, KEURIG COFFEE BAR. ENTERTAINING LIVING ROOM DESIGNER SECTIONAL ADJOINING SCREENED IN LARGE BALCONY OVERLOOKING GOLF COURSE. 3 HEATED POOLS,SPA,CLUBHOUSE,GUARD GATED,ELEVATOR, GARAGE PARKING. CLOSE TO: 1 MILE FASHION SQ MALL, 1.5 MILES GIANTS SPRING TRAINING, WATERFRONT SHOPS/RESTAURANTS/HIKING-BIKING TRAILS, OVER 500 RESTAURANTS. CLOSE TO MAYO HOSPITAL/CLINIC. 20 MINUTES SKY HARBOR AIRPORT.AVAILABLE : APRIL 1-DECEMBER 30, 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7910 E CAMELBACK Road have any available units?
7910 E CAMELBACK Road has a unit available for $3,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7910 E CAMELBACK Road have?
Some of 7910 E CAMELBACK Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7910 E CAMELBACK Road currently offering any rent specials?
7910 E CAMELBACK Road isn't currently offering any rent specials.
Is 7910 E CAMELBACK Road pet-friendly?
No, 7910 E CAMELBACK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7910 E CAMELBACK Road offer parking?
Yes, 7910 E CAMELBACK Road does offer parking.
Does 7910 E CAMELBACK Road have units with washers and dryers?
No, 7910 E CAMELBACK Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7910 E CAMELBACK Road have a pool?
Yes, 7910 E CAMELBACK Road has a pool.
Does 7910 E CAMELBACK Road have accessible units?
No, 7910 E CAMELBACK Road does not have accessible units.
Does 7910 E CAMELBACK Road have units with dishwashers?
Yes, 7910 E CAMELBACK Road has units with dishwashers.
Have a question for 7910 E CAMELBACK Road?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Regents at Scottsdale by Mark-Taylor
15555 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
The Core Scottsdale by Mark-Taylor
15333 N Hayden Rd
Scottsdale, AZ 85260
Chazal
1075 N Miller Rd
Scottsdale, AZ 85257
Crown Court
7900 E Princess Dr
Scottsdale, AZ 85255
Desert Parks Vista
9393 E Palo Brea Bend
Scottsdale, AZ 85255
Scottsdale 59
5900 E Thomas Rd
Scottsdale, AZ 85251
Broadstone Scottsdale Quarter
15345 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85254
Desert Horizon
16636 N 58th St
Scottsdale, AZ 85254

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity