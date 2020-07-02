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Phoenix, AZ
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7014 S 70TH Drive
Last updated June 28 2019 at 2:49 AM

7014 S 70TH Drive

7014 South 70th Drive · No Longer Available
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Location

7014 South 70th Drive, Phoenix, AZ 85339
Laveen Farms

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
VERY NICE 5 BEDROOM 3 BATH HOME! BEAUTIFUL TROPICAL TREES IN FRONT YARD! DIAGONALLY LAYED TILE IN ALL THE RIGHT PLACES! FORMAL LIVING AND DINING ROOMS! BEAUTIFUL NEUTRAL MAPLE CABINETS WITH GRANITE COUNTERTOPS AND UNDER MOUNTED KITCHEN SINK! KITCHEN HAS ALL APPLIANCES AND CANNED LIGHTING! LARGE KITCHEN PANTRY! NICE SIZED LOFT UPSTAIRS FOR GAME OR MOVIE ROOM! LARGE MASTER WITH SEPARATE SHOWER AND TUB, DUAL SINKS AND MORE! NICE BACKYARD WITH PLENTY OF MATURE TREES, LARGE COVERED PATIO AND MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7014 S 70TH Drive have any available units?
7014 S 70TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7014 S 70TH Drive have?
Some of 7014 S 70TH Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7014 S 70TH Drive currently offering any rent specials?
7014 S 70TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7014 S 70TH Drive pet-friendly?
No, 7014 S 70TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 7014 S 70TH Drive offer parking?
No, 7014 S 70TH Drive does not offer parking.
Does 7014 S 70TH Drive have units with washers and dryers?
No, 7014 S 70TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7014 S 70TH Drive have a pool?
No, 7014 S 70TH Drive does not have a pool.
Does 7014 S 70TH Drive have accessible units?
No, 7014 S 70TH Drive does not have accessible units.
Does 7014 S 70TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 7014 S 70TH Drive has units with dishwashers.
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