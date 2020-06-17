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Phoenix, AZ
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4127 N 109TH Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4127 N 109TH Drive

4127 North 109th Drive · No Longer Available
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Location

4127 North 109th Drive, Phoenix, AZ 85037

Amenities

in unit laundry
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
in unit laundry
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
garage
SPACIOUS 4 BEDROOM 2 FULL BATHROOM BLOCK HOME IN QUIET NEIGHBORHOOD. GREAT ROOM HAS VAULTED CEILINGS AND A BREAKFAST NOOK WITH BAY WINDOWS AND SEAT/STORAGE. CERAMIC TILE THROUGHOUT WITH NEW CARPET IN ALL 4 BEDROOMS AND CLOSETS. MASTER BEDROOM HAS WALK-IN CLOSET. CEILING FANS THROUGHOUT HOME. WALK-IN PANTRY OFF KITCHEN, INSIDE LAUNDRY, 2 CAR GARAGE (WITH EXTENSION), BUILT-IN CABINETS AND DEEP FREEZER LOCATED IN GARAGE (CAN BE REMOVED BY OWNER IF DESIRED). REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER INCLUDED. PROPERTY LOCATED CLOSE TO FREEWAYS I-101 AND I-10, AND SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4127 N 109TH Drive have any available units?
4127 N 109TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4127 N 109TH Drive have?
Some of 4127 N 109TH Drive's amenities include in unit laundry, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4127 N 109TH Drive currently offering any rent specials?
4127 N 109TH Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 4127 N 109TH Drive pet-friendly?
No, 4127 N 109TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4127 N 109TH Drive offer parking?
Yes, 4127 N 109TH Drive does offer parking.
Does 4127 N 109TH Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4127 N 109TH Drive offers units with in unit laundry.
Does 4127 N 109TH Drive have a pool?
No, 4127 N 109TH Drive does not have a pool.
Does 4127 N 109TH Drive have accessible units?
No, 4127 N 109TH Drive does not have accessible units.
Does 4127 N 109TH Drive have units with dishwashers?
No, 4127 N 109TH Drive does not have units with dishwashers.
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