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3831 E HIGHLAND Avenue
Last updated June 6 2020 at 5:22 AM

3831 E HIGHLAND Avenue

3831 East Highland Avenue · No Longer Available
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Location

3831 East Highland Avenue, Phoenix, AZ 85018
Arcadia Lite

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
on-site laundry
parking
REMODELED. FIXTURES AND LIGHTING.KITCHEN HAS GE STAINLESS STEEL RANGE,MICRO&FRIDGE PLUS ABUNDANCE OF GRANITE COUNTERS.DINING AND BREAKFAST ROOMS.MAHOGANY CABINETS AND TRIM.EXPANDED SHOWER IN MASTER.20INCH TILE T/O.ENERGY EFFICIENT HOME WITH PLASTER WALLS,NEWER 13 SEER AC,EXTRA BLOWN IN INSULATION,CEILING FANS T/O AND DUAL PANE WINDOWS.CONVERTED TO ALL ELECTRIC.ALARM SYSTEM.RV GATE.NO HOA.LARGE GRASSED LOT WITH IRRIGATION AND LANDSCAPE SERVICE INCLUDED.STORAGE SHED AND SEPARATE WORKSHOP/LAUNDRY ROOM. WILL RENT FOR 6 MONTHS @ $2895

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3831 E HIGHLAND Avenue have any available units?
3831 E HIGHLAND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3831 E HIGHLAND Avenue have?
Some of 3831 E HIGHLAND Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3831 E HIGHLAND Avenue currently offering any rent specials?
3831 E HIGHLAND Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3831 E HIGHLAND Avenue pet-friendly?
No, 3831 E HIGHLAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3831 E HIGHLAND Avenue offer parking?
Yes, 3831 E HIGHLAND Avenue does offer parking.
Does 3831 E HIGHLAND Avenue have units with washers and dryers?
No, 3831 E HIGHLAND Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3831 E HIGHLAND Avenue have a pool?
No, 3831 E HIGHLAND Avenue does not have a pool.
Does 3831 E HIGHLAND Avenue have accessible units?
No, 3831 E HIGHLAND Avenue does not have accessible units.
Does 3831 E HIGHLAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3831 E HIGHLAND Avenue has units with dishwashers.
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