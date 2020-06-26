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Phoenix, AZ
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34827 N 30TH Avenue
Last updated May 20 2019 at 1:48 AM

34827 N 30TH Avenue

34827 North 30th Avenue · No Longer Available
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Location

34827 North 30th Avenue, Phoenix, AZ 85086
Tramonto

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34827 N 30TH Avenue have any available units?
34827 N 30TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 34827 N 30TH Avenue have?
Some of 34827 N 30TH Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34827 N 30TH Avenue currently offering any rent specials?
34827 N 30TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 34827 N 30TH Avenue pet-friendly?
No, 34827 N 30TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 34827 N 30TH Avenue offer parking?
Yes, 34827 N 30TH Avenue offers parking.
Does 34827 N 30TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 34827 N 30TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 34827 N 30TH Avenue have a pool?
Yes, 34827 N 30TH Avenue has a pool.
Does 34827 N 30TH Avenue have accessible units?
No, 34827 N 30TH Avenue does not have accessible units.
Does 34827 N 30TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 34827 N 30TH Avenue has units with dishwashers.
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