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Phoenix, AZ
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3304 S. 80th Dr
Last updated August 13 2019 at 11:01 AM

3304 S. 80th Dr

3304 South 80th Drive · No Longer Available
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Location

3304 South 80th Drive, Phoenix, AZ 85043
Tuscano

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
carpet
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE5073072)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3304 S. 80th Dr have any available units?
3304 S. 80th Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3304 S. 80th Dr have?
Some of 3304 S. 80th Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3304 S. 80th Dr currently offering any rent specials?
3304 S. 80th Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3304 S. 80th Dr pet-friendly?
Yes, 3304 S. 80th Dr is pet friendly.
Does 3304 S. 80th Dr offer parking?
Yes, 3304 S. 80th Dr offers parking.
Does 3304 S. 80th Dr have units with washers and dryers?
Yes, 3304 S. 80th Dr offers units with in unit laundry.
Does 3304 S. 80th Dr have a pool?
No, 3304 S. 80th Dr does not have a pool.
Does 3304 S. 80th Dr have accessible units?
No, 3304 S. 80th Dr does not have accessible units.
Does 3304 S. 80th Dr have units with dishwashers?
No, 3304 S. 80th Dr does not have units with dishwashers.
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