8105 MAYA COURT

Amenities
LARGE, NEWER COLONIAL IN THE HEART OF TYSONS, ON CUL-DE-SEC BACKING TO COUNTY PARK!, 5BR, 6BA,3 CAR GARAGE, LOFT. FORMAL LIVING RM & BIG DINING RM, GRANITE CHEF'S KITCHEN W/BREAKAFST RM, OFFICE, FAMILY RM W/GAS FIREPLACE OPENS TO SERENE DECK, LUXURY MBR SUITE W/SITTING RM, JACUZZI, WALK-IN CLOSETS, LARGE SEP LAUNDRY RM W/COUNTER & SINK ON BR LVL, FINISHED FULL WALK-OUT BASEMENT W/REC RM, WET BAR, GAS FP, BR & BATH. AMAZING LOCATION: WALK TO SHOPPING, DINING. MINUTES to 495, TYSONS CORNER ***ALSO FOR SALE***LEASE W/OPTION TO BUY