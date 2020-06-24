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24 E MAPLE STREET
Last updated April 2 2020 at 6:07 AM

24 E MAPLE STREET

24 East Maple Street · No Longer Available
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Location

24 East Maple Street, Alexandria, VA 22301
Rosemont

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24 E MAPLE STREET have any available units?
24 E MAPLE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
How much is rent in Alexandria, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alexandria Rent Report.
What amenities does 24 E MAPLE STREET have?
Some of 24 E MAPLE STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24 E MAPLE STREET currently offering any rent specials?
24 E MAPLE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 24 E MAPLE STREET pet-friendly?
No, 24 E MAPLE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alexandria.
Does 24 E MAPLE STREET offer parking?
Yes, 24 E MAPLE STREET offers parking.
Does 24 E MAPLE STREET have units with washers and dryers?
Yes, 24 E MAPLE STREET offers units with in unit laundry.
Does 24 E MAPLE STREET have a pool?
No, 24 E MAPLE STREET does not have a pool.
Does 24 E MAPLE STREET have accessible units?
No, 24 E MAPLE STREET does not have accessible units.
Does 24 E MAPLE STREET have units with dishwashers?
Yes, 24 E MAPLE STREET has units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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