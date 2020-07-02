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1225 MARTHA CUSTIS DR #520
Last updated June 11 2020 at 11:04 AM

1225 MARTHA CUSTIS DR #520

1225 Martha Custis Drive · No Longer Available
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Location

1225 Martha Custis Drive, Alexandria, VA 22302

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
24hr concierge
gym
parking
pool
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have any available units?
1225 MARTHA CUSTIS DR #520 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
What amenities does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have?
Some of 1225 MARTHA CUSTIS DR #520's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 currently offering any rent specials?
1225 MARTHA CUSTIS DR #520 is not currently offering any rent specials.
Is 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 pet-friendly?
No, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alexandria.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 offer parking?
Yes, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 offers parking.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have units with washers and dryers?
No, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 does not offer units with in unit laundry.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have a pool?
Yes, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 has a pool.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have accessible units?
No, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 does not have accessible units.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have units with dishwashers?
Yes, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 has units with dishwashers.
Does 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 have units with air conditioning?
No, 1225 MARTHA CUSTIS DR #520 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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