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6303 MAVERICK OAK
Last updated June 17 2020 at 11:20 PM

6303 MAVERICK OAK

6303 Maverick Oak Drive · No Longer Available
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Location

6303 Maverick Oak Drive, San Antonio, TX 78240
Eckhert Crossing

Amenities

garage
recently renovated
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
microwave
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL WELL-KEPT HOME ON LARGE CORNER LOT. RECENTLY REMODELED COUNTER TOPS AND CABINETRY AND FIXTURES. BRIGHT OPEN FLOOR PLAN. MATURE TREES AND SPRINKLER SYSTEM. WOODEN PRIVACY FENCE AROUND BIG BACK YARD WITH SECURITY SYSTEM. . CEILING FANS, GARAGE OPENER,MICROWAVE INCLUDED. MASTER WALK-IN IS ENORMOUS AND ALL BEDROOMS HAVE WALK-IN CLOSETS. LARGE LIVING/DINING AREA. KITCHEN & BREAKFAST NOOK LOOKS OUT ONTO LARGE BEAUTIFUL BACKYARD. BRAND NEW CARPET INSTALLED UPSTAIRS. DOWNSTAIRS IS ALL TILE FLOORS WHICH MAKE IT EASY FOR CLEANUP. A/C FILTERS ARE INCLUDED AND WILL BE DELIVERED TO THE HOME MONTHLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6303 MAVERICK OAK have any available units?
6303 MAVERICK OAK doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6303 MAVERICK OAK have?
Some of 6303 MAVERICK OAK's amenities include garage, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6303 MAVERICK OAK currently offering any rent specials?
6303 MAVERICK OAK isn't currently offering any rent specials.
Is 6303 MAVERICK OAK pet-friendly?
No, 6303 MAVERICK OAK is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 6303 MAVERICK OAK offer parking?
Yes, 6303 MAVERICK OAK does offer parking.
Does 6303 MAVERICK OAK have units with washers and dryers?
No, 6303 MAVERICK OAK does not offer units with in unit laundry.
Does 6303 MAVERICK OAK have a pool?
No, 6303 MAVERICK OAK does not have a pool.
Does 6303 MAVERICK OAK have accessible units?
No, 6303 MAVERICK OAK does not have accessible units.
Does 6303 MAVERICK OAK have units with dishwashers?
No, 6303 MAVERICK OAK does not have units with dishwashers.
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