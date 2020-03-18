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5123 Timberbranch
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5123 Timberbranch

5123 Timberbranch Street · No Longer Available
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Location

5123 Timberbranch Street, San Antonio, TX 78250
Great Northwest

Amenities

dishwasher
pet friendly
ceiling fan
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CUTE SINGLE STORY HOME FEATURING 2 LIVING AREAS & FIREPLACE IN FAMILY ROOM*CEILING FANS THROUGHOUT*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*MATURE TREES*MUST SEE! EASY ACCESS TO 1604, 410, SEA WORLD, & LACKLAND AFB - CUTE SINGLE STORY HOME FEATURING 2 LIVING AREAS & FIREPLACE IN FAMILY ROOM*CEILING FANS THROUGHOUT*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*MATURE TREES*MUST SEE! EASY ACCESS TO 1604, 410, SEA WORLD, & LACKLAND AFB***$55 APP FEE PER PERSON*APP FEE & PET FEE(S) NON REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS*FULL FIRST MONTHS RENT TO BE PAID AT MOVE IN*ANY PRORATED RENTS WILL BE PAID THE FOLLOWING MONTH

(RLNE3848676)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5123 Timberbranch have any available units?
5123 Timberbranch doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5123 Timberbranch have?
Some of 5123 Timberbranch's amenities include dishwasher, pet friendly, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5123 Timberbranch currently offering any rent specials?
5123 Timberbranch is not currently offering any rent specials.
Is 5123 Timberbranch pet-friendly?
Yes, 5123 Timberbranch is pet friendly.
Does 5123 Timberbranch offer parking?
No, 5123 Timberbranch does not offer parking.
Does 5123 Timberbranch have units with washers and dryers?
No, 5123 Timberbranch does not offer units with in unit laundry.
Does 5123 Timberbranch have a pool?
No, 5123 Timberbranch does not have a pool.
Does 5123 Timberbranch have accessible units?
No, 5123 Timberbranch does not have accessible units.
Does 5123 Timberbranch have units with dishwashers?
Yes, 5123 Timberbranch has units with dishwashers.
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