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3934 Privet Pl
Last updated July 7 2019 at 2:30 PM

3934 Privet Pl

3934 Privet Place · No Longer Available
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Location

3934 Privet Place, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
patio / balcony
range
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
playground
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/bf19b710d6 ---- MOVE IN 6/27/19* SECURITY DEP. $1725, CLEANING DEP. $300* 3 BEDROOM 2 FULL BATH HOME WITH BEAUTIFUL WOOD AND VINYL FLOORING THROUGHOUT* TWO EATING AREAS* EAT-IN KITCHEN* NEW FLOORING* ACCENT WALLS* OPEN FLOOR PLAN* SPLIT MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET, FULL BATH WITH DOUBLE VANITY AND GARDEN TUB* DECK AND COVERED PATIO WITH MATURE TREES ARE PART OF THIS AMAZING BACKYARD* **STAINLESS STEAL APPLIANCES WILL BE REPLACED WITH WHITE APPLIANCES,PLAYGROUND NOT STAYING**NEAR SHOPPING*NO PETS ALLOWED

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Disposal Hardwood Flooring Living/Dining Room Combo Stove Utility Room Vinyl

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3934 Privet Pl have any available units?
3934 Privet Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3934 Privet Pl have?
Some of 3934 Privet Pl's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3934 Privet Pl currently offering any rent specials?
3934 Privet Pl is not currently offering any rent specials.
Is 3934 Privet Pl pet-friendly?
No, 3934 Privet Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3934 Privet Pl offer parking?
No, 3934 Privet Pl does not offer parking.
Does 3934 Privet Pl have units with washers and dryers?
No, 3934 Privet Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 3934 Privet Pl have a pool?
No, 3934 Privet Pl does not have a pool.
Does 3934 Privet Pl have accessible units?
No, 3934 Privet Pl does not have accessible units.
Does 3934 Privet Pl have units with dishwashers?
No, 3934 Privet Pl does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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